Слэклайнер прогулялся над Парижем на высоте 70 метров
Французский слэклайнер Натан Полин прогулялся над Парижем на высоте 70 метров. Его путь начался от Эйфелевой..
Дата загрузки: 2021-09-21
Французский слэклайнер Натан Полин прогулялся над Парижем на высоте 70 метров. Его путь начался от Эйфелевой башни. Конечная цель – крыша театра Шайо. Между ними – 600 метров.
Слэклайнер выполняет свой трюк со страховкой. При этом во время прогулки он останавливается, садится, лежит и даже висит на стропе. Весь путь занял полчаса.
Натан говорит, что перед ним открылся чудесный вид на Париж, но любоваться было некогда.
[Натан Полин, слэклайнер]:
«Это было здорово и нелегко. Пройти 600 метров, оставаясь сосредоточенным, оказалось труднее, чем я представлял. Но это было прекрасно».
27-летний француз увлёкся слэклайном десять лет назад. Раньше он боялся высоты – кружилась голова, но он смог преодолеть этот страх.
На счету слэклайнера уже несколько мировых рекордов. Его самая длинная прогулка была протяжённостью более 1600 метров на 300-метровой высоте. Он совершил её в горах на юге Франции.
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