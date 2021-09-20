Слэклайнер прогулялся над Парижем на высоте 70 метров

Французский слэклайнер Натан Полин прогулялся над Парижем на высоте 70 метров. Его путь начался от Эйфелевой..

Французский слэклайнер Натан Полин прогулялся над Парижем на высоте 70 метров. Его путь начался от Эйфелевой башни. Конечная цель – крыша театра Шайо. Между ними – 600 метров.

Слэклайнер выполняет свой трюк со страховкой. При этом во время прогулки он останавливается, садится, лежит и даже висит на стропе. Весь путь занял полчаса.

Натан говорит, что перед ним открылся чудесный вид на Париж, но любоваться было некогда.

[Натан Полин, слэклайнер]:

«Это было здорово и нелегко. Пройти 600 метров, оставаясь сосредоточенным, оказалось труднее, чем я представлял. Но это было прекрасно».

27-летний француз увлёкся слэклайном десять лет назад. Раньше он боялся высоты – кружилась голова, но он смог преодолеть этот страх.

На счету слэклайнера уже несколько мировых рекордов. Его самая длинная прогулка была протяжённостью более 1600 метров на 300-метровой высоте. Он совершил её в горах на юге Франции.

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