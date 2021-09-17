Рояль на воде: по Лондону плавает необычное судно

[Риана Хендерсон, менеджер судна]:

«Эта лодка с роялем – единственная в своём роде. Она была построена по нашим спецификациям как плавучая концертная площадка. У нас здесь совершенно новый рояль Steinway».

Осматривать достопримечательности Лондона и наслаждаться фортепианной музыкой. Это судно превратилось в плавучий концертный зал.

Все гости одеты празднично. Для них исполняют произведения Бетховена и Шумана. Капитан судна и по совместительству пианист говорит, что для него это уникальная возможность установить контакт со своими слушателями в камерной обстановке.

[Масаюки Таяма, капитан и пианист]:

«Я выступаю и в обычных концертных залах, но когда играешь в зале на 4000 мест, освещение ослепляет. И, да, можно представить, что там сидят люди, но это не то. А здесь я ощущаю интимность обстановки, мы делимся музыкальными моментами. И это совершенно новые ощущения: говорить без микрофона и не кричать во весь голос».

Идея плавучего концертного зала понравилась многим.

[Риана Хендерсон, менеджер судна]:

«Мы начали менее двух месяцев назад, а наши круизы уже распроданы на несколько месяцев вперед».

Возможно, такие камерные концерты станут новой реальностью в эпоху пандемии.

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