Телеканал NTD

Рояль на воде: по Лондону плавает необычное судно

Рояль на воде: по Лондону плавает необычное судно

Осматривать достопримечательности Лондона и наслаждаться фортепианной музыкой. Это судно превратилось в плавучий концертный зал. [Риана Хендерсон,..

Дата загрузки: 2021-09-17

Осматривать достопримечательности Лондона и наслаждаться фортепианной музыкой. Это судно превратилось в плавучий концертный зал.

[Риана Хендерсон, менеджер судна]:
«Эта лодка с роялем – единственная в своём роде. Она была построена по нашим спецификациям как плавучая концертная площадка. У нас здесь совершенно новый рояль Steinway».

Все гости одеты празднично. Для них исполняют произведения Бетховена и Шумана. Капитан судна и по совместительству пианист говорит, что для него это уникальная возможность установить контакт со своими слушателями в камерной обстановке.

[Масаюки Таяма, капитан и пианист]:
«Я выступаю и в обычных концертных залах, но когда играешь в зале на 4000 мест, освещение ослепляет. И, да, можно представить, что там сидят люди, но это не то. А здесь я ощущаю интимность обстановки, мы делимся музыкальными моментами. И это совершенно новые ощущения: говорить без микрофона и не кричать во весь голос».

Идея плавучего концертного зала понравилась многим.

[Риана Хендерсон, менеджер судна]:
«Мы начали менее двух месяцев назад, а наши круизы уже распроданы на несколько месяцев вперед».

Возможно, такие камерные концерты станут новой реальностью в эпоху пандемии.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...