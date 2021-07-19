В Мехико спасают от гибели ацтекские чинампы

Это канал с плавучими островами или чинампами, которые впервые появились здесь ещё во времена ацтеков. Он..

[Марина Роблес, министр охраны природы Мехико]:

«Для фермеров это означает, что они смогут и дальше выращивать сельскохозяйственные культуры на чинампах, а также продавать свою продукцию».

Это канал с плавучими островами или чинампами, которые впервые появились здесь ещё во времена ацтеков. Он находится в знаменитом районе Сочимилько в Мехико. Местные жители очищают водную артерию от мусора и водорослей. Так чинампы останутся жизнеспособными.

Ацтеки строили чинампы в заболоченных низинах рядом с ныне исчезнувшим озером Тескоко. В сезон дождей они превращались в плавучие острова, на которых можно было продолжать заниматься земледелием.

Сейчас о Тескоко напоминает только сеть каналов в Мехико. Но чинампы по-прежнему важны для фермеров.

[Марио Мора, фермер]:

«У меня работают пять человек из пяти семей. Представляете, что будет с нами, если плавучие острова исчезнут? Кто поддержит все эти семьи?»

Чинампам угрожают загрязнение воды в каналах и разрастание Мехико. В этом крупнейшем испаноязычном городе мира живёт более 9 миллионов человек.

[Луис Мора, фермер]:

«Не знаю, может быть, мы станем последним поколением, восстанавливающим эту территорию. Сельское хозяйство в Сочимилько очень продуктивно и приносит много пользы фермерам. К сожалению, правительство нам мало помогает, но мы постараемся сохранить эту землю».

Плавучие острова веками помогали прокормиться жителям древнего города Теночтитлан. Расцвет этой формы земледелия пришёлся на период с 600-го по 900-й годы нашей эры. Район Сочимилько с его каналами и чинампами внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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