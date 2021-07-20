Война за космических туристов: Брэнсон против Безоса

Миллиардер Ричард Брэнсон 11 июля слетал в космос на своей собственной крылатой ракете. Это путешествие сделало..

Миллиардер Ричард Брэнсон 11 июля слетал в космос на своей собственной крылатой ракете. Это путешествие сделало космический туризм ещё на шаг ближе к реальности.

Брэнсон и пять членов экипажа из его компании Virgin Galactic достигли высоты в 86 километров над пустыней Нью-Мексико. Этого было достаточно, чтобы побыть 3-4 минуты в невесомости и увидеть округлую форму Земли.

Впрочем, Брэнсон вряд ли сможет легко заполучить деньги всех космических туристов. Ожесточённую войну за них уже начала компания самого богатого человека на планете – Джеффа Безоса.

Сотрудники Blue Origin ещё до полёта Брэнсона придирчиво написали в Твиттере, что его запланированной высоты недостаточно, чтобы назвать полёт космическим.

Компания Безоса обещает возить туристов на высоту в 100 километров над уровнем моря.

[Майк Ньюфилд, куратор Смитсоновского космического музея]:

«Всегда были споры о том, где заканчивается атмосфера и начинается космос, потому что нет чёткой линии, нет барьера, который можно пересечь. Атмосфера исчезает постепенно, и у неё есть разные слои. Она становится всё тоньше и тоньше, пока не переходит в вакуум. Споры об этом ведутся уже 50 и даже 75 лет».

К примеру, Федеральное управление авиации США и некоторые астрофизики считают, что граница между атмосферой и космосом лежит на высоте в 80 километров. Именно превысив эту точку, астронавты получают свои значки в виде крыльев – награду за успешный космический полёт.

Однако международная авиация и аэрокосмические федерации признают линию Кармана на высоте 100 километров.

[Майк Ньюфилд, куратор Смитсоновского космического музея]:

«Но так ли это важно? Наверное, только для тех компаний, которые сейчас начали продавать билеты космическим туристам. Для того, чтобы называть своих пассажиров астронавтами, им нужны какие-то критерии».

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