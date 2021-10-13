Теперь по космическим далям можно погулять в виртуальной реальности
Космические дали никогда раньше не были так близко. По крайней мере, виртуально. Исследователи одного из ведущих..
Дата загрузки: 2021-10-13
Исследователи одного из ведущих университетов Швейцарии представили открытое программное обеспечение, которое позволяет гулять по космосу в 3D-пространстве.
Для этого объединили самый большой в мире массив данных и создали объёмные визуализации космоса.
[Ив Реваз, исследователь]:
«В этой комнате мы в виртуальной реальности воссоздали разные части нашей Вселенной. Например, здесь можно видеть Землю, а перед ней – Международную космическую станцию, которая вращается по орбите».
Компьютерные инженеры, астрофизики и другие эксперты создали виртуальную карту, которую можно рассмотреть с помощью обычной гарнитуры виртуальной реальности. Также можно использовать 3D-очки или изогнутые экраны. На худой конец подойдёт обычный экран компьютера.
[Ив Реваз, исследователь]:
«В нашем исполнении Вселенной мы можем переходить от одного масштаба в другой. Мы начали с пространства перед Землёй, а теперь смотрим в целом, мы изменили масштаб и теперь видим галактики во Вселенной».
Если говорить простым языком, это как Google Earth, только для Вселенной.
Компьютерные алгоритмы используют десятки терабайтов данных. Можно рассмотреть что-то с расстояния от одного метра до бесконечной дали.
Программное обеспечение предоставляется для всех бесплатно. Для виртуального путешествия нужен, по меньшей мере, компьютер и оборудование для просмотра 3D-графики.
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