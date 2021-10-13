Теперь по космическим далям можно погулять в виртуальной реальности

Космические дали никогда раньше не были так близко. По крайней мере, виртуально. Исследователи одного из ведущих..

Космические дали никогда раньше не были так близко. По крайней мере, виртуально.

Исследователи одного из ведущих университетов Швейцарии представили открытое программное обеспечение, которое позволяет гулять по космосу в 3D-пространстве.

Для этого объединили самый большой в мире массив данных и создали объёмные визуализации космоса.

[Ив Реваз, исследователь]:

«В этой комнате мы в виртуальной реальности воссоздали разные части нашей Вселенной. Например, здесь можно видеть Землю, а перед ней – Международную космическую станцию, которая вращается по орбите».

Компьютерные инженеры, астрофизики и другие эксперты создали виртуальную карту, которую можно рассмотреть с помощью обычной гарнитуры виртуальной реальности. Также можно использовать 3D-очки или изогнутые экраны. На худой конец подойдёт обычный экран компьютера.

[Ив Реваз, исследователь]:

«В нашем исполнении Вселенной мы можем переходить от одного масштаба в другой. Мы начали с пространства перед Землёй, а теперь смотрим в целом, мы изменили масштаб и теперь видим галактики во Вселенной».

Если говорить простым языком, это как Google Earth, только для Вселенной.

Компьютерные алгоритмы используют десятки терабайтов данных. Можно рассмотреть что-то с расстояния от одного метра до бесконечной дали.

Программное обеспечение предоставляется для всех бесплатно. Для виртуального путешествия нужен, по меньшей мере, компьютер и оборудование для просмотра 3D-графики.

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