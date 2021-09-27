Новый вид туризма в Тоскане: полёты на воздушных шарах и вертолётах

Туризм возвращается в Италию. Но теперь гостей привлекают новыми развлечениями. Это юг Тосканы. Здесь можно полетать..

[Антонио Мартини, директор компании AM Turistic]:

«Это туризм нового поколения, туризм версии 4.0, который возвращает к жизни настоящие путешествия. Мы по-новому открываем Землю».

Туризм возвращается в Италию. Но теперь гостей привлекают новыми развлечениями. Это юг Тосканы. Здесь можно полетать на воздушном шаре или вертолёте, чтобы рассмотреть регион с нового ракурса.

Полёт на воздушном шаре ощутимо отличается от путешествия на вертолете. Видимость здесь намного лучше. Кроме того, очень тихо. Слышен только шум горелки.

[Линда, пассажирка]:

«Очень красиво, мы летим над этой областью и мы очень высоко. Царит невероятная тишина. Просто захватывает дух».

Пока пилот контролирует высоту и думает о том, где приземлиться, пассажиры любуются ландшафтом и делают селфи.

После часового полёта уже на земле гостей угощают итальянским вином Просекко и нарезкой местного прошутто.

А в Пьомбино дети и взрослые выстраиваются в очередь, чтобы прокатиться на вертолёте.

Мэр города в восторге от новой отрасли туризма.

[Франческо Феррари, мэр Пьомбино]:

«Все билеты распроданы. Жители Пьомбино и многие туристы очень интересуются, несмотря на то, что сейчас сентябрь».

Когда солнце садится над Пьомбино, кажется, что коронавирусный кризис в Италии начинает постепенно уходить в прошлое.

Короткая ссылка на эту страницу: