Новый вид туризма в Тоскане: полёты на воздушных шарах и вертолётах
Туризм возвращается в Италию. Но теперь гостей привлекают новыми развлечениями. Это юг Тосканы. Здесь можно полетать..
Дата загрузки: 2021-09-27
[Антонио Мартини, директор компании AM Turistic]:
«Это туризм нового поколения, туризм версии 4.0, который возвращает к жизни настоящие путешествия. Мы по-новому открываем Землю».
Полёт на воздушном шаре ощутимо отличается от путешествия на вертолете. Видимость здесь намного лучше. Кроме того, очень тихо. Слышен только шум горелки.
[Линда, пассажирка]:
«Очень красиво, мы летим над этой областью и мы очень высоко. Царит невероятная тишина. Просто захватывает дух».
Пока пилот контролирует высоту и думает о том, где приземлиться, пассажиры любуются ландшафтом и делают селфи.
После часового полёта уже на земле гостей угощают итальянским вином Просекко и нарезкой местного прошутто.
А в Пьомбино дети и взрослые выстраиваются в очередь, чтобы прокатиться на вертолёте.
Мэр города в восторге от новой отрасли туризма.
[Франческо Феррари, мэр Пьомбино]:
«Все билеты распроданы. Жители Пьомбино и многие туристы очень интересуются, несмотря на то, что сейчас сентябрь».
Когда солнце садится над Пьомбино, кажется, что коронавирусный кризис в Италии начинает постепенно уходить в прошлое.
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