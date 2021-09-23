Обнажившиеся подводные пещеры в Ираке привлекают туристов

Жители Ирака облюбовали новое туристическое место. Они толпами приезжают отдыхать на берег Тигра рядом с Мосульской..

[Метин Мохаммед, турист из Дахука]:

«Мы узнали об этом из социальных сетей. Это очень красиво и необычно, поэтому мы приехали сюда. Это новые впечатления».

Жители Ирака облюбовали новое туристическое место. Они толпами приезжают отдыхать на берег Тигра рядом с Мосульской плотиной. Минувшее лето было засушливым, и уровень воды сильно упал. В итоге обнажились подводные пещеры и тоннели.

Люди купаются и веселятся, но на прогулки по пещерам почти никто не решается.

[Тахсин Юнус, турист из Дахука]:

«Здесь есть пещеры ужаса. Они кажутся очень страшными, потому что уходят под гору. Они очень длинные, и конца не достичь».

Неожиданный интерес людей к этой местности принёс доход лодочникам. За два доллара они довозят туриста до пещер, а за 20 долларов могут утроить экскурсию по воде.

[Насир, владелец лодки]:

«Работы прибавилось, потому что сюда приезжают из Эрбиля, Сулеймании и Мосула. Приезжают даже из Басры и Багдада».

Мосульская плотина открылась в 1986 году. Она самая большая в Ираке и четвёртая по величине на Ближнем Востоке. Расположена на реке Тигр к северу от Мосула. Она обеспечивает регион электроэнергией и водой для орошения полей.

Между тем специалисты предупреждают о возможном бедствии. Плотина построена на нестабильных карстовых породах и может обрушиться. В этом случае вода доберётся даже до Багдада, который находится в 500 километрах отсюда.

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