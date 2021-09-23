Обнажившиеся подводные пещеры в Ираке привлекают туристов
Жители Ирака облюбовали новое туристическое место. Они толпами приезжают отдыхать на берег Тигра рядом с Мосульской..
Дата загрузки: 2021-09-23
[Метин Мохаммед, турист из Дахука]:
«Мы узнали об этом из социальных сетей. Это очень красиво и необычно, поэтому мы приехали сюда. Это новые впечатления».
Люди купаются и веселятся, но на прогулки по пещерам почти никто не решается.
[Тахсин Юнус, турист из Дахука]:
«Здесь есть пещеры ужаса. Они кажутся очень страшными, потому что уходят под гору. Они очень длинные, и конца не достичь».
Неожиданный интерес людей к этой местности принёс доход лодочникам. За два доллара они довозят туриста до пещер, а за 20 долларов могут утроить экскурсию по воде.
[Насир, владелец лодки]:
«Работы прибавилось, потому что сюда приезжают из Эрбиля, Сулеймании и Мосула. Приезжают даже из Басры и Багдада».
Мосульская плотина открылась в 1986 году. Она самая большая в Ираке и четвёртая по величине на Ближнем Востоке. Расположена на реке Тигр к северу от Мосула. Она обеспечивает регион электроэнергией и водой для орошения полей.
Между тем специалисты предупреждают о возможном бедствии. Плотина построена на нестабильных карстовых породах и может обрушиться. В этом случае вода доберётся даже до Багдада, который находится в 500 километрах отсюда.
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