SpaceX отправил полностью гражданский экипаж на орбиту Земли

Эти жители американский Флориды получили места в первом ряду. Они смогли наблюдать за запуском первого в..

[Кристал Рейнольдс, зрительница]:

«Нам очень понравилось наблюдать за этим. Мы каждый раз наслаждаемся». [Чральз Редмон, зритель]:

«На моей памяти первое, что было связано с НАСА или космосом – это высадка на Луну. Помню, наблюдал за этим по телевизору».

Эти жители американский Флориды получили места в первом ряду. Они смогли наблюдать за запуском первого в истории космического корабля с исключительно гражданским экипажем.

Это ракета Falcon9 компании SpaceX. Она стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Полёт коммерческий. Внутри капсулы Dragon – четверо непрофессиональных космических путешественников – двое мужчин и две женщины. Они проведут на орбите три дня.

Экипаж капсулы возглавляет предприниматель-миллиардер Джаред Айзекман. Вместе с ним полетели медик Хейли Арсено, ветеран ВВС и инженер по аэрокосмическим данным Крис Семброски и геофизик и предприниматель Сиан Проктор.

Аппарат вышел на орбиту на высоте 575 километров. Это на 150 километров выше МКС. Астронавты-любители будут наблюдать за Землёй и проводить некоторые научные эксперименты. При этом команда не будет играть никакой роли в управлении кораблём.

Это уже третий полёт гражданских лиц в космос. Так, 11 июля этого года на орбиту слетал миллиардер Ричард Брэнсон. А спустя девять дней в космосе побывал ещё один миллиардер, Джефф Безос. Правда, с ними были профессиональные пилоты. Кроме того, их корабли вернулись обратно сразу после того, как едва вышли за пределы атмосферы Земли.

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