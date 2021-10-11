«Страшно и красиво»: посмотреть на извергающийся вулкан на острове Пальма тянутся туристы

[жительница о. Пальма]:

«Живёшь и даже не думаешь, что такое может произойти. В школе нам рассказывали про наш остров и про возможные сценарии. Но сейчас это прямо перед глазами».

Свежие кадры с канарского острова Пальма. Здесь продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха.

Местные жители напуганы: лава сожгла четыре деревни, уничтожила около 1150 домов и многих лишила работы, захватив банановые плантации. Однако в то же время люди признают, что зрелище уникальное, и от него сложно оторвать взгляд.

[жительница о. Пальма]:

«Редкостное чувство. Мы напуганы всем происходящим, но в то же время это зрелищно. Мы очарованы». [жительница о. Пальма]:

«Даже не знаю, как это описать. Это величественно. Это наносит вред людям, разрушает их дома и рабочую среду, но в то же время это невообразимо. Никто не знает, сколько это продлится. Это удача – жить на вулканическом острове и иметь возможность видеть такое».

Посмотреть, как извергается вулкан, едут и с соседних островов.

[Сара, жительница о. Лансароте]:

«Мы живём на острове Лансароте и приплыли сюда посмотреть на вулкан, поскольку это несложно. Такой шанс выпадает раз в жизни, и мы решили, что путешествие того стоит. Сели в наш фургон и приплыли на пароме».

Вулкан продолжает активно извергаться с 19 сентября. С тех пор лава накрыла 493 гектара территории. Погибших нет. Из опасной зоны эвакуировали около 6000 человек. Всего на карибском острове Пальма – 83 тысячи жителей.

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