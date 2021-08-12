Машины наступают: британский стартап сделал робота, который следит за урожаем
Этот работник одной из британских ферм методично исследует грядку за грядкой. Знакомьтесь, это «Том» – четырёхколёсный..
Дата загрузки: 2021-08-12
«Том» создаёт карту поля с помощью GPS и искусственного интеллекта. Его создатель – британский стартап Small Robot Company. Его цель – сократить расходы фермеров и остановить рост цен на продукты.
[Сэм Уотсон Джонс, сооснователь компании]:
«Если сегодня проедете по сельской местности, увидите огромные поля, на которых выращивают только одну культуру. Это делают намеренно, чтобы техника работала эффективнее. А мы хотим создать такую систему, где для каждого участка определяют оптимальные растения».
«Том» работает автономно и за день может охватить до 20 гектаров полей. Примерно за восемь часов он соберёт вам шесть терабайтов полезных данных. Но просматривать всё самостоятельно не придётся. Информацию отправляют «Вилме» – системе, тоже работающей на искусственном интеллекте. Она всё анализирует, умея, например, отличать злаки от сорняков.
[Сэм Уотсон Джонс, сооснователь компании]:
«Мы собираем различные данные о каждом растении. Каково его состояние? Сколько у него питательных веществ? Это культурное растение или сорняк?»
В начале апреля этого года в коммерческую эксплуатацию поступил первый робот «Том». Его можно арендовать помесячно. В компании говорят, что в очередь на него уже выстроилось около 140 фермеров. К 2023 году планируется расширить обслуживание более чем на 100 ферм.
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