Женщина родила малыша-гиганта и поделилась историей

На платформе Tiktok пользователей попросили рассказать о самых больших младенцах. Австралийка Шэн показала фото сына, который родился в три раза крупнее обычного ребёнка.

«В 38 недель и один день я родила второго сына с помощью кесарева сечения и двух врачей», – с гордостью поделилась Шэн. Ребёнок весил 6 кг 200 г, рост – 43 см». Обычно дети рождаются от 2, 7 до 4 кг и ростом до 50 см.

«11 дней малыш провёл в отделении интенсивной терапии, там не было новорождённого крупнее моего. В отделении не нашлось подгузников и одежды его размера. Пришлось медперсоналу идти в отделение педиатрии за одеждой побольше. Домой он вернулся в одежде для детей от шести до девяти месяцев», – рассказала мама.