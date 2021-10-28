Индианка родила здоровую четверню

27-летняя индийская женщина родила сразу четыре ребёнка. Все они здоровы. Малыши пока находятся в инкубаторе роддома..

27-летняя индийская женщина родила сразу четыре ребёнка. Все они здоровы. Малыши пока находятся в инкубаторе роддома в южном городе Хайдарабад.

Во время родов у матери поднялось давление, и она потеряла много крови. Но в итоге всё закончилось хорошо.

[Шиба Шукур, врач]:

«Поскольку было четыре плаценты, то во время родов у женщины началось обильное кровотечение. Все дети сейчас здоровы и получают достаточно кислорода. Мать тоже здорова».

Родились один мальчик и три девочки. Они весят от килограмма 300 граммов до полутора.

Для женщины это уже третья беременность. До этого она также родила одного ребёнка и двойню. То есть в общей сложности у неё теперь семеро детей.

Естественное зачатие сразу четверых детей бывает крайне редко: примерно один раз на 50 миллионов случаев. По сообщениям, мать принимала таблетки для улучшения фертильности.

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