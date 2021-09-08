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Панды-близнецы родились в мадридском зоопарке

Панды-близнецы родились в мадридском зоопарке

Сразу двоих детёнышей родила большая панда в зоопарке Мадрида. Теперь малышей будут по очереди давать маме,..

Дата загрузки: 2021-09-08

Сразу двоих детёнышей родила большая панда в зоопарке Мадрида. Теперь малышей будут по очереди давать маме, чтобы та их выкармливала. Обычно панды заботятся только об одном детёныше – самом сильном. Поэтому приходится идти на ухищрения.

[Эва Мартинес, ветеринар]:
«Рождение близнецов – особенное событие. Так мы внесли свой вклад в сохранение этого редкого вида».

Ветеринары измерили и взвесили новорождённых. Один детёныш весит 170 граммов, а второй – около 140. Определить их пол пока нельзя.

В ближайшее время близнецы будут скрыты от посторонних глаз.

[Эва Мартинес, ветеринар]:
«Они очень хрупкие и крошечные, сейчас о них заботится мама. За два с половиной месяца они подрастут, а потом смогут выйти в другой вольер. Тогда гости увидят этих привлекательных и красивых животных».

Маму-медведицу зовут Хуа Цзуй Ба, а папу – Бин Син. Это их пятый и шестой детёныши.
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