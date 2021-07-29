Под Антальей тушат масштабный лесной пожар

Власти Турции обещают расследовать масштабный лесной пожар, который перекинулся на город Манавгат в 75 километрах от..

Власти Турции обещают расследовать масштабный лесной пожар, который перекинулся на город Манавгат в 75 километрах от Антальи. Это на юге страны.

Как сообщается, в Манавгате огонь уже добрался до центра города. Жителей эвакуируют. Сообщений о погибших не поступало, однако не менее 50 человек пострадали.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Надеемся, что справимся с этим пожаром без человеческих жертв. Он охватил большую территорию, и мы надеемся потушить его как можно скорее. Все аспекты инцидента будут расследованы, и мы предоставим все виды поддержки нашим гражданам, которым он нанёс ущерб».

Как сообщил мэр провинции Анталья, пожар начался сразу в четырёх местах. Ситуацию осложняют сильный ветер и 40-градусная жара. Были эвакуированы жители четырёх районов.

Что послужило причиной возгораний, пока неизвестно.

В борьбе с огнём задействовано 400 пожарных, 19 вертолётов и 108 спецавтомобилей.

По данным чиновников, туристическим местам пламя пока не угрожает, однако все экскурсии в регионе приостановлены из-за сильной задымлённости.

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