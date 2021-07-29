В Индонезии – рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

Индонезийцы оплакивают своих близких на кладбище в Джакарте. Здесь хоронят жертв коронавируса. В среду в стране..

Индонезийцы оплакивают своих близких на кладбище в Джакарте. Здесь хоронят жертв коронавируса. В среду в стране зарегистрировали более 1800 смертей за сутки. А днём ранее от последствий COVID умерли 2069 человек. Это самый высокий суточный показатель в Индонезии за всё время эпидемии.

Мухаммад прощается с братом, который скончался после десяти дней борьбы с болезнью.

[Мухаммад Махмуджи, житель Джакарты]:

«Люди, особенно индонезийцы, не верящие в существование COVID-19, должны быть осторожнее и бдительнее, поскольку пандемия реальна».

Индонезия стала эпицентром эпидемии в Азии. Ежедневно здесь выявляют десятки тысяч заражённых. Антирекорд был установлен 15 июля, когда зарегистрировали более 56 тысяч случаев COVID.

В последние дни заражений стало немного меньше. В связи с этим власти ослабили карантинные меры. После трёх недель закрытия вновь заработали небольшие магазины, некоторые торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов.

Между тем в стране распространяется дельта-штамм, который заразнее первоначального варианта коронавируса.

[Видодо, житель Джакарты]:

«Мы должны знать о текущей ситуации, поскольку, если заразимся, то навредим и себе. Правительство также должно больше беспокоиться о людях, как в других странах, которые лучше справляются с COVID-19».

В Индонезии в общей сложности зарегистрировано более трёх миллионов 200 тысяч случаев заражения. Болезнь унесла 88 тысяч жизней. Из 270 миллионов жителей страны двумя дозами вакцины привились менее 7%.

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