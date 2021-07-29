В Индонезии – рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки
Индонезийцы оплакивают своих близких на кладбище в Джакарте. Здесь хоронят жертв коронавируса. В среду в стране..
Дата загрузки: 2021-07-29
Мухаммад прощается с братом, который скончался после десяти дней борьбы с болезнью.
[Мухаммад Махмуджи, житель Джакарты]:
«Люди, особенно индонезийцы, не верящие в существование COVID-19, должны быть осторожнее и бдительнее, поскольку пандемия реальна».
Индонезия стала эпицентром эпидемии в Азии. Ежедневно здесь выявляют десятки тысяч заражённых. Антирекорд был установлен 15 июля, когда зарегистрировали более 56 тысяч случаев COVID.
В последние дни заражений стало немного меньше. В связи с этим власти ослабили карантинные меры. После трёх недель закрытия вновь заработали небольшие магазины, некоторые торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов.
Между тем в стране распространяется дельта-штамм, который заразнее первоначального варианта коронавируса.
[Видодо, житель Джакарты]:
«Мы должны знать о текущей ситуации, поскольку, если заразимся, то навредим и себе. Правительство также должно больше беспокоиться о людях, как в других странах, которые лучше справляются с COVID-19».
В Индонезии в общей сложности зарегистрировано более трёх миллионов 200 тысяч случаев заражения. Болезнь унесла 88 тысяч жизней. Из 270 миллионов жителей страны двумя дозами вакцины привились менее 7%.
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