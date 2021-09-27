Как сложилась судьба младенцев, которых перепутали в роддоме

31 декабря 1998 года у итальянок Маринеллы Аланьи и Жизеллы Фодеры родились девочки с разницей в 15 минут. В роддоме кто-то из медсестёр случайно перепутал младенцев.

В день выписки из роддома Жизелла спросила, почему дочка одета не в ту одежду, что ей принесли. Медперсонал пояснил, что произошла путаница в гардеробе.

Прошло три года. Маринелла Аланья забирала дочку Мелиссу из детского сада и увидела малышку Катерину. Девочка была очень похожа на двух старших дочерей женщины.

«Я познакомилась с мамой Катерины, Жизеллой, ещё в родильном отделении. Я заподозрила неладное. Через 15 дней мы сделали анализ ДНК, и я чуть с ума не сошла. Это было слишком нереально, просто невероятно», – вспоминает Маринелла.

Узнав о подмене в роддоме, женщины посчитали невозможным поменяться детьми. «Три года воспитывать дочку, а потом отказаться от неё из-за простой ошибки… Мы не могли так поступить» – сказала Жизелла.

Маринелла и Жизелла придумали такое решение: дочек будут воспитывать вместе. Девочки росли с четырьмя родителями и восемью бабушками и дедушками, учились в одном классе, а затем поступили в колледж.

Катерина Аланья и Мелисса Фодера узнали, что их подменили при рождении, когда им исполнилось восемь лет.