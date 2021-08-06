Туризм Таиланда умирает без иностранцев

Большой дворец в Бангкоке обычно был полон туристов. Но теперь здесь царит гробовая тишина. Таиланд захлестнула..

Большой дворец в Бангкоке обычно был полон туристов. Но теперь здесь царит гробовая тишина.

Таиланд захлестнула новая волна эпидемии, и для иностранцев пока действуют жёсткие карантинные ограничения. Всё это наносит тяжёлый удар по малому бизнесу.

[Рыдеван Тхапюл, продавщица цветов]:

«К этой достопримечательности приходили в основном иностранцы – китайцы и другие. COVID напрямую затронул всех нас, в том числе – поставщиков. Но мы всё равно приходим работать. Просто не знаем, что ещё делать».

А вот знаменитый торговый район Сиам-сквер. Во время пандемии он превратился в город-призрак.

В этом ресторане в «доковидные» времена ежедневная выручка превышала 2000 долларов. Теперь в некоторые дни не зарабатывают и двух. Многих работников пришлось отправить в отпуск. А владелица заведения даже всерьёз подумывала свести счёты с жизнью.

[Пассави Крайдеюдомпайсарн, владелица ресторана]:

«Я сказала детям, что моя жизнь застрахована. Если умру, может быть, они выживут. Но дети ответили, что сейчас не время. Они сказали: «Не говори глупостей, надежда ещё есть, надо жить дальше»».

В подобном положении оказались многие владельцы магазинов и ресторанов. Некоторые заведения общепита перешли на доставку. Но только за счёт неё не выжить.

[Пияпонг Айяра, владелец ресторана]:

«Власти никак не поддерживают наш бизнес, не помогают ему выжить. Также никто не знает, когда откроют границы».

Пусто не только на улицах и в магазинах, но и на побережьях тайских курортов.

До пандемии туристический сектор составлял 20% ВВП Таиланда. Эксперты говорят, что теперь об этом можно забыть. Если в 2019 доходы от туризма составили 100 миллионов долларов, то в прошлом – уже 30 миллионов. В 2021-м, как ожидается, будет ещё меньше.

Короткая ссылка на эту страницу: