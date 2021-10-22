Ретривер живёт на два дома. Веселое видео

Оливер – 14-летний золотистый ретривер с независимым характером. С детства псу нравится убегать из дома погулять, но он всегда возвращается. С годами у него выработался постоянный график.

С утра Оливер отправляется в гости к семье женщины по имени Милисса по соседству и возвращается домой около пяти часов вечера. Хозяйка пса следит за ним с помощью GPS-трекера и разговаривает с Милиссой, пока пёс в пути.

Милисса говорит, что Оливер – всегда желанный гость. Особенно вся семья радовалась его визитам в период карантина. Пёс, приходя в гости, по традиции идёт к холодильнику. Оливер чувствует, что ему рады, и ведёт себя как дома.