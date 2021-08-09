Венесуэльские супруги превратили свой дом в приют для ленивцев

Этому ленивцу пора возвращаться в дикую природу. Венесуэлец Хуан-Карлос заботливо провожает своего подопечного. Он и его..

Этому ленивцу пора возвращаться в дикую природу. Венесуэлец Хуан-Карлос заботливо провожает своего подопечного. Он и его жена Хейди спасли уже не один десяток раненых и больных животных.

Супруги держат приют в своём доме в Сан-Антонио-де-Лос-Альтос. Его открытию предшествовала трогательная история спасения. Хуан-Карлос и Хейди везли к ветеринару собаку и по дороге увидели на земле ленивца. Тот, видимо, забрался на опору линии электропередачи и, получив удар током, упал.

Животное удалось спасти, но ему ампутировали задние конечности, а одна передняя лапа осталась без когтей. Супруги дали ленивцу имя Чуи, и он поселился в их доме навсегда. Центр спасения тоже назвали в честь этого персонажа «Звёздных войн».

[Хуан-Карлос Родригес, владелец приюта для ленивцев]:

«После спасения Чуи мы поняли, что в нашей стране этих животных плохо защищают. Потом решили узнать ситуацию в других странах и выяснили, что ленивцы плохо изучены во всём мире. Поэтому мы сказали себе, что должны им помогать. Если спасли одного, почему бы не спасти другого».

Кроме Чуи все остальные подопечные получают только порядковые номера. Владельцы приюта хотят, что вылеченные ленивцы возвращались в естественную среду обитания.

[Хейди Родригес, владелица приюта для ленивцев]:

«Многих ленивцев мы просто переместили из опасных для них районов в другие места. Мы осматриваем животных. Если кто-то ранен, привозим его в наш центр спасения. Потом вызываем ветеринара, он проводит осмотр и назначает лечение».

У супругов нет медицинского образования. Пришлось учиться лечить животных на онлайн-тренингах. Так у них появились друзья-ветеринары из Чили. Они тоже вносят вклад в помощь ленивцам, жертвуя деньги на лекарства.

Прокормить этих неторопливых животных довольно просто – нужны только листья.

В приюте спасли уже 45 ленивцев. А к лету будущего года супруги расширят территорию центра до 400 квадратных метров. Тогда можно будет лечить одновременно 50 животных.

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