Венесуэльских мигрантов напугал гневный протест чилийцев

В Чили яростный протест местных жителей напугал мигрантов из Венесуэлы. В городе Икике искатели убежища перебрались ближе к океану и ставят палатки на газонах рядом с пляжем. До этого стихийные лагеря вырастали прямо на городских площадях. Мигранты разбили более ста палаток.

Ранее возмущённые чилийцы устроили протест под лозунгом «Больше никаких мигрантов». Они свалили в кучу палатки и вещи венесуэльцев и подожгли. На протест вышли 5000 человек.

[Накари Мора, мигрантка]:

«Протест нас очень напугал, поскольку мы не знали, чем всё закончится. В это время мы были на пляже, и к нам подошёл полицейский и сказал отойти подальше, потому что идут протестующие. Он не знал, как они отреагируют».

Многие жители Икике возмущены постоянным потоком венесуэльцев, которые переходят границу на севере Чили. Они призывают власти остановить поток мигрантов.

[Хуана Родригес, жительница Икике]:

«Если хочешь работать, то ищешь возможность. И во сколько тогда встаёшь? В пять утра. Но они получают всё: встают в 10 или 11 часов и идут просить денег. Если я хочу работать, то встаю рано утром и ищу работу. Но им удобнее так».

Между тем мигрантам гнев чилийцев кажется несправедливым.

[Жаклин Рохас, мигрантка]:

«Мы огорчены, потому что мы все разные. Некоторые едут сюда совершать плохие дела, а некоторые хотят найти работу. Мы с дочерью и братом едем на юг, чтобы найти работу».

Местные власти обвиняют в миграционном кризисе федеральное правительство. Оно пытается решить проблему, периодически высылая нелегальных искателей убежища.

Чили – одна из самых богатых и стабильных стран Южной Америки. Её экономика уже восстанавливается после пандемии. Мигрантов тянет сюда как магнитом. Многие едут искать работу в Сантьяго.

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