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В Австралии дети помогают животным, оставшимся без хозяев

В Австралии дети помогают животным, оставшимся без хозяев

Для австралийских школьниц Сиенны и Хоупнесс помощь другим не обуза. Они с радостью шьют пледы для..

Дата загрузки: 2021-09-24

Для австралийских школьниц Сиенны и Хоупнесс помощь другим не обуза. Они с радостью шьют пледы для домашних питомцев, попавших в беду.

[Сиенна Арнольд, школьница]:
«Мне хорошо, когда я это делаю. И в это время я чувствую себя особенной».

[Хоупенесс Увимана, школьница]:
«Иногда мне кажется, что, когда помогаешь другим, тебе потом тоже помогут».

Такой же работой занимаются ещё 2000 учащихся начальных школ Аделаиды. Программа называется «Доброта в действии». Пледы и другие предметы предназначены для кошек и собак, владельцы которых ушли из дома из-за насилия. Такие питомцы часто попадают в приюты для животных, поскольку у хозяев больше нет возможности их содержать.

[Наргис Карими, школьница]:
«У этих животных ничего нет, а сейчас зима, и они могут замёрзнуть и заболеть. Поэтому мы сшили пледы для собак, а также салфетки и банданы».

Совместный труд приносит пользу и самим детям.

[Али Элдер, сотрудница городского совета Плейфорда]:
«Это сплочение коллектива, командная работа и умение решать проблемы. Это даёт уверенность в себе и навык общения».

Ну а школьники видят в этом возможность ещё и весело провести время.
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