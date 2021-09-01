Питбулям из приюта нашли работу

На службу в американской полиции всё чаще стали брать питбулей из приютов. Собаки бойцовской породы обучаются по специальным программам.

Обычно в полиции служат немецкие овчарки или бельгийские овчарки малинуа. Их обучение стоит десятка тысяч долларов. Дрессировка питбулей обходится дешевле.

Питбули становятся хорошими напарниками для полицейских и военных и служат в подразделении K-9.

В процессе обучения они изучают всё: от обнаружения наркотиков, взрывчатых веществ, трупов и поджогов до задержания преступников.

«У нас к каждой собаке индивидуальный подход. Мы не обращаем внимания на её внешний вид и прошлое. Они просто собаки», – говорит тренер K-9 Бернис Клиффорд.

Полицейские управления по всей стране уже принимают на службу питбулей.

Если бы собак не забрали для работы в полиции, то многих из них умертвили бы в приютах. Инструкторы полицейского департамента говорят, что питбули идеально подходят для дрессировки. Единственная трудность, с которой они сталкиваются у этой породы, – добиться от них агрессии по отношению к людям!