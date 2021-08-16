«Талибан» захватил Афганистан
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Дата загрузки: 2021-08-16
Контроль над столицей Кабулом в воскресенье захватила группировка «Талибан», запрещённая в России и других странах. Боевики уже обосновались в президентском дворце и объявили, что война в стране завершилась. Они говорят, что переходного правительства не будет, поскольку они планируют полностью захватить власть и объявить Афганистан исламским эмиратом.
Днём в воскресенье на улицах Кабула боёв не было. Однако многие магазины закрыты. При этом вечером, как сообщил местный телеканал, были слышны многочисленные взрывы и выстрелы в районе аэропорта.
Там в надежде покинуть страну собрались сотни людей. Кое-кому это удалось. Это столица Индии Дели. Сюда прилетела группа афганцев.
[прилетевшая из Афганистана]:
«Не могу поверить, что мировое сообщество бросило Афганистан. Наших друзей убьют. «Талибан» нас убьёт. У наших женщин больше не будет прав. Вот и всё».
«Талибан» правил Афганистаном с 96-го по 2001 год. Новое активное наступление боевики начали в апреле – после того как США и их союзники объявили о выводе войск из страны. 15 августа они вернули себе власть.
Премьер-министр Канады объявил, что осуждает насилие в Афганистане. Его страна начала эвакуировать афганцев, которые помогали канадской военной миссии, ещё 4 августа. В целом в Канаду хотят перевезти более 20 тысяч афганцев, включая лидеров женских организаций, правозащитников и репортёров.
Начали эвакуацию также посольства США, Германии и Великобритании.
[Хайко Маас, министр иностранных дел Германии]:
«Мы делаем всё возможное, чтобы наши граждане и бывшие местные сотрудники смогли в ближайшие дни покинуть Афганистан. Однако обстоятельства, при которых это может произойти, в настоящий момент трудно предсказать».
Тем временем, британский премьер Борис Джонсон заявил, что никто не должен признавать талибов правительством Афганистана на двусторонней основе. Он добавил, что в ближайшее время в стране, скорее всего, появится новая администрация.
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