«Талибан» захватил Афганистан

Президент Афганистана Ашраф Гани по громкой связи даёт последние наставления представителям сил безопасности. После этого, как..

Президент Афганистана Ашраф Гани по громкой связи даёт последние наставления представителям сил безопасности. После этого, как предполагается, он бежал из страны в Узбекистан.

Контроль над столицей Кабулом в воскресенье захватила группировка «Талибан», запрещённая в России и других странах. Боевики уже обосновались в президентском дворце и объявили, что война в стране завершилась. Они говорят, что переходного правительства не будет, поскольку они планируют полностью захватить власть и объявить Афганистан исламским эмиратом.

Днём в воскресенье на улицах Кабула боёв не было. Однако многие магазины закрыты. При этом вечером, как сообщил местный телеканал, были слышны многочисленные взрывы и выстрелы в районе аэропорта.

Там в надежде покинуть страну собрались сотни людей. Кое-кому это удалось. Это столица Индии Дели. Сюда прилетела группа афганцев.

[прилетевшая из Афганистана]:

«Не могу поверить, что мировое сообщество бросило Афганистан. Наших друзей убьют. «Талибан» нас убьёт. У наших женщин больше не будет прав. Вот и всё».

«Талибан» правил Афганистаном с 96-го по 2001 год. Новое активное наступление боевики начали в апреле – после того как США и их союзники объявили о выводе войск из страны. 15 августа они вернули себе власть.

Премьер-министр Канады объявил, что осуждает насилие в Афганистане. Его страна начала эвакуировать афганцев, которые помогали канадской военной миссии, ещё 4 августа. В целом в Канаду хотят перевезти более 20 тысяч афганцев, включая лидеров женских организаций, правозащитников и репортёров.

Начали эвакуацию также посольства США, Германии и Великобритании.

[Хайко Маас, министр иностранных дел Германии]:

«Мы делаем всё возможное, чтобы наши граждане и бывшие местные сотрудники смогли в ближайшие дни покинуть Афганистан. Однако обстоятельства, при которых это может произойти, в настоящий момент трудно предсказать».

Тем временем, британский премьер Борис Джонсон заявил, что никто не должен признавать талибов правительством Афганистана на двусторонней основе. Он добавил, что в ближайшее время в стране, скорее всего, появится новая администрация.

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