Афганистан: лидер сопротивления «Талибану»* обещает сражаться

Афганцы в провинции Панджшер отказываются сдаваться «Талибану»* – группировке, запрещённой в России и других странах. Так,..

Афганцы в провинции Панджшер отказываются сдаваться «Талибану»* – группировке, запрещённой в России и других странах. Так, вице-президент региона Армулла Салех, а также полевой командир афганцев Ахмад Массуд по прозвищу Панджшерский лев обещают сражаться с талибами. Они также говорят, что признают только инклюзивное правительство.

При этом в недавнем интервью Массуд сказал, что войны не хочет, и что лучше всего начать мирные переговоры.

Панджшер находится в долине среди гор. Боевики «Талибана»* пока не начали его штурмовать, поскольку природным защитным барьером ему служит Панджшерское ущелье. Провинция считается центром сопротивления группировке. После того как боевики захватили Кабул, туда бежали остатки военных подразделений, а также местные вооружённые формирования.

Ахмад Массуд – сын Ахмада Шаха Массуда, одного из главных лидеров антисоветского сопротивления в 80-х годах. Он призывает создать правительство, которое включало бы все этнические группы Афганистана. К слову, в Панджшере более 98% населения – таджики.

Между тем, из аэропорта Кабула продолжается эвакуация. Многие семьи с детьми и другие люди остаются у воздушной гавани в надежде улететь. Западные страны, включая США, Канаду, Австралию, Великобританию и другие, обещают вывезти тысячи людей. Бежать в основном хотят те, кто боится возмездия со стороны группировки, а также люди, которые не хотят снова возвращаться в эпоху строгих исламистских законов, которые действовали в стране 20 лет назад.

*«Талибан» – движение, которое признано в России террористическим и запрещено.

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