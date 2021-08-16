Сопло реактивного самолета стало домом для птенцов

В июле этого года Airbus А320 отбуксировали с взлётной полосы в ангар неподалёку от аэропорта «Кардифф», Великобритания. Спустя несколько дней техник Умит Атас обнаружил в выхлопной системе реактивного самолёта двух птенцов.

Ранее самолёт около года простоял на взлётно-посадочной полосе в пункте технического обслуживания. За это время птицы успели там поселиться и вывести птенцов. Техники вызвали службу защиты животных. До прибытия спасателей они налили немного воды в одну миску, а в другую положили несколько кусочков варёной курицы. Через 15 минут корм и вода исчезли. Предполагают, что птенцы не ели несколько дней.

Оказалось, что это птенцы пустельги. Их назвали Умит и Лаки в честь мужчин, которые их обнаружили. Птенцов отвезли в птичий госпиталь.

«Если бы механики запустили двигатель самолёта, всё закончилось трагично», –сказал представитель фонда RSPCA, который занимается спасением животных.

Пустельга – хищная птица семейства соколиных. Взрослые пустельги в среднем достигают 32-35 см в длину, размах крыльев – до 80 см, вес – около 250 граммов. Питаются мелкими грызунами, птицами, червями и насекомыми.