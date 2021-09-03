Толпы пакистанцев ждут у КПП и не могут покинуть Афганистан

Пакистанец Шафик Мохаммад стоит у закрытого пограничного перехода на территории Афганистана. Он держит паспорт и целый..

Пакистанец Шафик Мохаммад стоит у закрытого пограничного перехода на территории Афганистана. Он держит паспорт и целый ворох документов и пытается понять, почему его с семьёй не пускают в Пакистан.

С афганской стороны границей теперь управляют боевики «Талибана»*, группировки, запрещённой в России и других странах. Раньше КПП Торкам было самым оживлённым между двумя странами. Однако с тех пор как талибы захватили контроль, число пеших переходов резко сократилось.

[Шафик Мохаммад, житель Пакистана]:

«Не знаю, почему нас не пускают. Мы стоим здесь и спрашиваем, в чём причина и что нужно сделать, чтобы нас впустили. Раньше всё было нормально. Теперь правила изменились. Они меняются каждый день».

Сейчас воздушное сообщение Афганистана с другими странами приостановлено. КПП Торкам остаётся одним из немногих путей выезда из страны. Однако власти Пакистана установили жёсткий контроль на КПП. Так, в августе через него проходило всего около 85 человек в день. При этом в марте и апреле суточное число превышало 8000.

Что касается грузовиков, то для них, наоборот, сняли некоторые ограничения.

[Бабар Али, житель Пакистана]:

«Пока «Талибан»* не создал правительства. Когда это случится, посмотрим, станет ли лучше. Но он уже отменил дополнительную плату для водителей грузовиков».

Одновременно талибы отогнали от перехода толпы людей, которые собрались в надежде покинуть страну.

Военные Пакистана говорят, что им нужно сотрудничать с «Талибаном»*, чтобы обстановка нормализовалась.

[Саджид Маджид, заместитель инспектора границы]:

«Сейчас с той стороны границы – военные «Талибана»*. И мы кооперируемся на местном уровне. В Торкаме можно увидеть, что передвижение людей и торговля идут как обычно».

Долгое время граница в этой гористой местности была лишь условностью. Многие местные жители переходили её беспрепятственно туда и обратно. Однако в последние несколько лет Пакистан и Афганистан обменивались взаимными обвинениями в том, что другая сторона укрывает группы боевиков и позволяет им проводить атаки на соседней территории.

Сейчас Пакистан почти закончил строить металлическое ограждение на границе протяженностью 2600 километров.

*«Талибан» – движение, которое в России признано террористическим и запрещено

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