25 человек погибли в результате атаки на крупнейший военный госпиталь Афганистана

В крупнейшем военном госпитале Афганистана в Кабуле были слышны взрывы и стрельба. На больницу на 400..

В крупнейшем военном госпитале Афганистана в Кабуле были слышны взрывы и стрельба. На больницу на 400 мест напала группа вооружённых боевиков.

Она активировала две бомбы и открыла стрельбу. Погибло не менее 25 человек. Более 50 были ранены.

Свидетели говорят, что взрывы прогремели у входа в госпиталь.

Как сообщил представитель «Талибана»* – группировки, запрещённой в России и других странах, четверых нападавших удалось ликвидировать, ещё одного взяли живым.

[Мохаммад Улла, свидетель]:

«Это был ужасный инцидент. Они привезли в эту больницу много раненых, я видел несколько мёртвых тел». [Машал Баха, родственник жертвы атаки]:

«Это не первая подобная атака. Такие атаки совершают те, кто выступает против ислама».

Ни одна организация пока не взяла ответственность за нападение. Однако местное новостное агентство сообщило, что его организовало движение «Исламское государство»*, тоже запрещённое в России.

В 2017 году оно уже нападало на этот госпиталь. Тогда погибло более 30 человек. Кроме того, после захвата власти талибами летом этого года, боевики ИГ* провели серию атак на афганские мечети и другие объекты.

После победы «Талибана»* и последовавшего за этим резкого прекращения международной поддержки хрупкая экономика Афганистана оказалась на грань краха. Кроме того, миллионам людей угрожает голод из-за засухи.

*«Талибан» и «Исламское государство» (ИГ) – группировки, которые в России признаны террористическими и запрещены

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