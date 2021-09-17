Граница между Пакистаном и Афганистаном постепенно открывается. Это пограничный переход Торхам, в прошлом – самый оживлённый...

Граница между Пакистаном и Афганистаном постепенно открывается. Это пограничный переход Торхам, в прошлом – самый оживлённый. Сейчас здесь можно увидеть людей, прибывающих из Афганистана. Ранее, после того, как движение «Талибан»*, запрещённое в России, захватило власть, перейти КПП было почти невозможно.

На этот автобус садятся люди, бежавшие из Афганистана.

[бежавшая из Афганистана]:

«У нас есть канадская виза, поэтому попытаемся уехать туда. Но пока не знаем, что с нами будет. Почему я бежала? Потому что безопасности там нет. «Талибан»* особенно нацеливается на народ хазарейцев и женщин».

А вот попасть обратно в Афганистан сложнее. С той стороны КПП контролируют вооружённые талибы*. Многие люди жалуются, что их не пускают.

[Саид Хаким, афганец]:

«Я нахожусь в Торхаме. Проблема в том, что у меня есть паспорт и дорожные документы, но они не позволяют мне проехать. Они говорят, что документы фальшивые. Но у меня даже виза есть в паспорте». [Джавид, афганец]:

«Я не знаю, какая ситуация в Афганистане. Я не был там уже давно. Еду впервые за 13 лет».

Тем временем, в Кабул приехал Верховный комиссар ООН по делам беженцев. Гуманитарную ситуацию в стране он описывает как очень тяжёлую.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«Только за последние несколько месяцев сотни тысяч, более полумиллиона афганцев были вынуждены бежать из домов от военных действий. Они присоединились к миллионам переселенцев за предыдущие годы. Многие спят под открытым небом. Продовольствия в стране очень мало, не хватает лекарств. С гуманитарной точки зрения ситуация довольно безвыходная».

Ещё до захвата власти талибами* около 18 миллионов афганцев зависели от гуманитарной помощи.

*«Талибан» – движение, которое в России было признано террористическим и запрещено

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