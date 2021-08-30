Американский дрон остановил смертника в Кабуле

Последствия взрыва на улицах Кабула. На воздух взлетел автомобиль, в котором, как предполагается, ехал террорист-смертник. Он..

[житель Кабула]:

«Было пять вечера, когда я услышал громкий звук, а потом ещё один. Я совершал омовение и быстро пришёл к дому соседа. Когда я вошёл в дом, я заметил, что в автомобиль попала ракета. Мы вывели детей и женщин через дом соседа».

Последствия взрыва на улицах Кабула. На воздух взлетел автомобиль, в котором, как предполагается, ехал террорист-смертник. Он планировал совершить новый теракт в аэропорту города. Однако его остановил дрон ВВС США.

Это уже второй удар беспилотника американских сил в Афганистане с тех пор, как в аэропорта Кабула прогремело два взрыва. Тогда это тоже были смертники из группировки «Исламское государство»*, запрещённой в России и других странах. Погибло 13 американских солдат и десятки афганцев.

Официальные лица США сообщают, что за ударом дрона последовали другие взрывы. Это говорит о том, что в автомобиле находилось «значительное количество взрывчатого материала».

Тем временем из аэропорта Кабула вылетают последние рейсы. 31 августа завершается эвакуация иностранных миссий, которые также вывозили афганских граждан. Это крайний срок, согласованный с «Талибаном»*, группировкой запрещённой в России и других странах.

Одновременно в стране нарастает гуманитарный кризис. Опасаясь возмездия со стороны талибов*, люди бегут из своих домов и остаются в районе аэропорта в надежде улететь.

20 лет назад «Талибан»* уже правил в стране. Тогда в Афганистане действовали строгие законы шариата. Например, девочкам нельзя было учиться, а женщины могли выходить из дома только в сопровождении мужчин.

*«Талибан» и «Исламское государство» – движения, которые признаны в России террористическими и запрещены

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