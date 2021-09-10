Откроют ли талибам доступ к деньгам Афганистана?

Доступ к финансам Афганистана стал главной темой обсуждений на заседании Совета Безопасности ООН. Постоянный представитель страны..

Доступ к финансам Афганистана стал главной темой обсуждений на заседании Совета Безопасности ООН. Постоянный представитель страны Дебора Лайонс сказала, что без денег Афганистану грозит полный развал экономики и социальные беспорядки. При этом она отметила, что нужны гарантии, что талибы не будут злоупотреблять этими деньгами.

Ранее США заморозили активы Кабула, а Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз приостановили финансирование проектов в исламской республике.

Движение «Талибан», запрещённое в России, недавно сформировало временное правительство и назначило премьера.

Представитель США в СБ ООН сказал, что новые власти Афганистана должны выполнить свои обязательства и защитить достижение двух последних десятилетий.

[Джеффри Делорентис, американский дипломат]:

«Но мы не будем с ними сотрудничать только на основе доверия или веры. «Талибан»* хочет международной поддержки. А наша идея проста: любую легитимность и поддержку нужно заслужить».

При этом представитель Афганистана при ООН призвал не открывать «Талибану»* доступ к финансам.

[Гулам Исакзай, представитель Афганистана в ООН]:

«Этот орган неоднократно брал на себя обязательство не признавать ограниченное правительство, не поддерживать восстановление Исламского Эмирата, как это предусмотрено в Резолюции 2513 Совета Безопасности. Афганский народ ожидает, что вы сдержите это обещание и окажете давление на «Талибан»*, чтобы он открыл двери для инклюзивного правительства, которое могут принять все слои нашего общества».

Россия и Китай выступили за то, чтобы открыть большую часть замороженных активов Афганистана.

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