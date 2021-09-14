75 нигерийских детей освободили из плена боевиков и вернули домой
75 детей освободили на северо-западе Нигерии. Они находились в руках исламистских боевиков с 1 сентября. Их..
Дата загрузки: 2021-09-14
75 детей освободили на северо-западе Нигерии. Они находились в руках исламистских боевиков с 1 сентября. Их удалось вернуть благодаря операции военных.
Уже 3 сентября власти штата Замфара, где похитили детей, распорядились отключить телефонную сеть и Интернет. Так похитителей лишили связи.
С тех пор регион оставался почти отрезанным от внешнего мира, а военные не предоставляли никакой информации о ходе операции.
12 сентября местные СМИ писали, что боевики атаковали военную базу и убили 12 солдат. Но армейское руководство эти сообщения не прокомментировало.
Губернатор штата похвалил военных, а также сказал, что выкупа за детей не давали.
Похищения несовершеннолетних в Нигерии с целью вымогательства денег – распространённая тактика боевиков. С декабря прошлого года в руки группировок в регионе попало более 1100 школьников.
Многих похитили в штате Замфара.
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