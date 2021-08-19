Законодатель стиля итальянских авто: Нуччо Бертоне на ВДНХ

Дизайн от Нуччо Бертоне для автомобиля – как костюм от Армани для человека. Познакомиться с ним..

Дизайн от Нуччо Бертоне для автомобиля – как костюм от Армани для человека. Познакомиться с ним теперь можно на ВДНХ в Москве. Выставка расскажет про 100 лет итальянского автомобильного стиля, который разработала студия знаменитого мастера.

Нуччо – ласковое сокращение от Джузеппе, так маэстро называли дома. Он прославил семейное ателье, основанное его отцом в 1912 году в Турине. При нём началось сотрудничество с крупнейшими брендами.

Lamborghini Espada – одна из первых и самых именитых его работ. Четырёхлитровый двигатель, разгон до 250 километров в час. Высочайший уровень комфорта для конца 60-х.

[Илья Сорокин, куратор выставки]:

«Это шедевр абсолютный. Этот автомобиль журналисты в своё время окрестили «шикарной гостиной, способной разгоняться до 250 км в час». Для купе вытянутая форма и пространство для задних пассажиров – это феноменально. Такая сигара. Есть такие ракурсы, когда на неё смотришь и не можешь просто взгляд оторвать».

А это Alfa Romeo Giulietta Sprint 1954 года. В послевоенные годы модель спасла ателье Бертоне благодаря доступной цене. Обладала не просто эффектным, но ещё и эффективным кузовом. Двигатель объёмом 1,3 литра разгонял её до 200 километров час.

Здесь же – макет в полный рост, выполненный в дереве. Этот экспонат Нуччо Бертоне лично передал музею автомобилей в Турине. Так можно проследить ход дизайнерской мысли в докомпьютерное время. Прежде чем воплотить в жизнь, дизайнеры проектировали модель в гипсе или дереве.

Петербуржец Вадим Артемьев обязан ателье Бертоне стартом своей карьеры: его приняли в штат 13 лет назад сразу после университета. Сейчас он помощник главного дизайнера в Honda.

[Вадим Артемьев, дизайнер]

«Обычно люди, которые занимаются автомобильным дизайном, – это люди, которые уже с детства знают, что они хотят только этим заниматься. Это люди, которые болеют автомобилями, поэтому, конечно, прикоснуться к такой легенде, поработать в такой компании – это большая удача».

Посетители также могут увидеть футуристический концепт-кар Nuccio, созданный к столетию ателье Bertone.

[Илья Сорокин, куратор выставки]:

«Всё-таки надо смотреть не серийные машины, а именно на концепты. Когда мастер ничем не ограничен, он не знает, потом в этот концепт двигатель какой-то приличный влезет или нет, а он хочет, чтобы было так. И это интересно, потому что это фактически скетч, набросок на бумаге, перенесённый в объём. Мы можем заглянуть в голову и душу дизайнера, это страшно интересно».

Выставка организована при содействии посольства Италии. Продлится до середины сентября.

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