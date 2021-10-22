Самое большое колесо обозрения в мире заработало в Дубае

В Дубае появилась новая достопримечательность-рекордсмен. Помимо самого высокого в мире небоскрёба, теперь здесь есть самое большое..

В Дубае появилась новая достопримечательность-рекордсмен. Помимо самого высокого в мире небоскрёба, теперь здесь есть самое большое в мире колесо обозрения.

Его высота 250 метров, и оно почти вдвое больше знаменитого «Лондонского глаза».

Полный оборот делает за полчаса. В колесе 48 кабинок, которые одновременно могут вместить аж 1750 посетителей.

[турист]:

«В первый день проводят торжественное открытие. Нам повезло, что мы здесь оказались». [туристка]:

«Да, сейчас закат, и мы очень взволнованы – здесь будет фейерверк, просто невероятно. Это войдёт в историю».

Аттракцион расположен на одном из искусственных островов. Назвали колесо «Айн Дубай», что в переводе означает «Дубайский глаз».

[турист]:

«Это самое большое колесо обозрения, и я очень рад быть здесь и участвовать в празднике».

Дубай стремится сохранить за собой статус туристического центра. В начале недели здесь также открылось подразделение музея восковых фигур мадам Тюссо.

Кроме того, в городе работает международная выставка Экспо-2020.

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