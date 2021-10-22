Самое большое колесо обозрения в мире заработало в Дубае
В Дубае появилась новая достопримечательность-рекордсмен. Помимо самого высокого в мире небоскрёба, теперь здесь есть самое большое..
Дата загрузки: 2021-10-22
Его высота 250 метров, и оно почти вдвое больше знаменитого «Лондонского глаза».
Полный оборот делает за полчаса. В колесе 48 кабинок, которые одновременно могут вместить аж 1750 посетителей.
[турист]:
«В первый день проводят торжественное открытие. Нам повезло, что мы здесь оказались».
[туристка]:
«Да, сейчас закат, и мы очень взволнованы – здесь будет фейерверк, просто невероятно. Это войдёт в историю».
Аттракцион расположен на одном из искусственных островов. Назвали колесо «Айн Дубай», что в переводе означает «Дубайский глаз».
[турист]:
«Это самое большое колесо обозрения, и я очень рад быть здесь и участвовать в празднике».
Дубай стремится сохранить за собой статус туристического центра. В начале недели здесь также открылось подразделение музея восковых фигур мадам Тюссо.
Кроме того, в городе работает международная выставка Экспо-2020.
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