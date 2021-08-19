Канада вывезет из Афганистана 21 тысячу человек

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что его страна пытается эвакуировать как можно больше афганцев. Однако, по..

[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:

«Мы призываем «Талибан»* предоставить свободный доступ афганцев в аэропорт. Нам нужна возможность увезти людей в безопасное место. Вот почему мы ведём работу в аэропорту. У нас есть такая возможность. Просто нужно, чтобы люди смогли туда попасть. Пока «Талибан» мешает им это сделать».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что его страна пытается эвакуировать как можно больше афганцев. Однако, по его словам, группировка «Талибан», запрещённая в России и других странах, мешает людям даже просто попасть в Международный аэропорт Кабула.

За последние сутки из страны на самолётах вывезли около 5000 дипломатов, сотрудников охранных компаний, работников гуманитарных организаций и простых афганцев. Военные самолёты продолжают совершать рейсы круглосуточно.

По словам Трюдо, Канада планирует принять не менее 21 тысячи афганских беженцев. При этом она не будет признавать «Талибан»* законным правительством Афганистана.

Группировка активизировала наступление после того, как президент США Джо Байден объявил об ускоренном выводе американских войск из страны. 15 августа талибы* вошли в столицу, а президент и вся политическая верхушка бежали. Армия сдалась без боя, после чего боевики вошли в президентский дворец.

Группировка уже правила в Афганистане 20 лет назад. Тогда действовали жёсткие законы шариата. Например, женщинам не разрешалось учиться или работать и даже выходить из дома без мужчин. В этот раз, боевики говорят, что ослабят правила. Так, они не собираются мстить своим оппонентам, а также обещают уважать права женщин.

Между тем, тысячи афганцев всё же пытаются бежать из страны, опасаясь возмездия. В районе аэропорта творится хаос. Глава Пентагона недавно объявил, что пока американские военные не могут выйти на улицы Кабула и обеспечить людям доступ в аэропорт через все блокпосты «Талибана»*.

В стране остаётся 4500 американских военных. Сейчас они заняты процессом эвакуации в самой воздушной гавани. При этом Вашингтон ведёт переговоры с «Талибаном»*, чтобы обеспечить людям возможность покинуть Афганистан.

*Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.

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