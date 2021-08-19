Канада вывезет из Афганистана 21 тысячу человек
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что его страна пытается эвакуировать как можно больше афганцев. Однако, по..
Дата загрузки: 2021-08-19
[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:
«Мы призываем «Талибан»* предоставить свободный доступ афганцев в аэропорт. Нам нужна возможность увезти людей в безопасное место. Вот почему мы ведём работу в аэропорту. У нас есть такая возможность. Просто нужно, чтобы люди смогли туда попасть. Пока «Талибан» мешает им это сделать».
За последние сутки из страны на самолётах вывезли около 5000 дипломатов, сотрудников охранных компаний, работников гуманитарных организаций и простых афганцев. Военные самолёты продолжают совершать рейсы круглосуточно.
По словам Трюдо, Канада планирует принять не менее 21 тысячи афганских беженцев. При этом она не будет признавать «Талибан»* законным правительством Афганистана.
Группировка активизировала наступление после того, как президент США Джо Байден объявил об ускоренном выводе американских войск из страны. 15 августа талибы* вошли в столицу, а президент и вся политическая верхушка бежали. Армия сдалась без боя, после чего боевики вошли в президентский дворец.
Группировка уже правила в Афганистане 20 лет назад. Тогда действовали жёсткие законы шариата. Например, женщинам не разрешалось учиться или работать и даже выходить из дома без мужчин. В этот раз, боевики говорят, что ослабят правила. Так, они не собираются мстить своим оппонентам, а также обещают уважать права женщин.
Между тем, тысячи афганцев всё же пытаются бежать из страны, опасаясь возмездия. В районе аэропорта творится хаос. Глава Пентагона недавно объявил, что пока американские военные не могут выйти на улицы Кабула и обеспечить людям доступ в аэропорт через все блокпосты «Талибана»*.
В стране остаётся 4500 американских военных. Сейчас они заняты процессом эвакуации в самой воздушной гавани. При этом Вашингтон ведёт переговоры с «Талибаном»*, чтобы обеспечить людям возможность покинуть Афганистан.
*Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.
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