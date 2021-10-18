Изысканные свадебные наряды показали на Неделе моды в Мумбаи

Болливудская актриса Ракул Прит Сингх стала звездой показа свадебных нарядов. Коллекцию под названием «Джульетта» представили на Неделе моды Bombay Times в Мумбаи.

Автор нарядов – модельер Сонаакши Раадж. Ракул сыграла для неё своеобразную роль музы. Модельер увидела в ней образ современной невесты в традиционной индийской одежде лехенга-чоли. Лехенга – это длинная юбка, которую дополняет чоли – короткая блуза.

[Ракул Прит Сингх, актриса]:

«Мне понравилась эта коллекция. От нарядов веет женственностью, молодостью, элегантностью и изысканностью. Она позволяет чувствовать себя в своей стихии».

На показе также представили коллекцию сари. Такие наряды надевают невесты на юге Индии. А болливудский актёр Арбааз Кхан продемонстрировал чёрную курту и белые лёгкие брюки. Такая традиционная одежда популярна не только в Индии, но и в Пакистане, Непале и других странах.

Коллекцию создала модельер Шайна Нана Чудасама. Она собирает средства на благотворительность.

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