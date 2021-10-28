Британец построил крупнейшую в стране модель железной дороги

Путешествием во времени стала эта железная дорога для британца Саймона Джорджа из Уэст-Йоркшира. Грузовой поезд везёт..

Путешествием во времени стала эта железная дорога для британца Саймона Джорджа из Уэст-Йоркшира. Грузовой поезд везёт автомобили Ford Escorts, выпущенные в 80-х, а где-то рядом трудится работник компании British Rail.

Так было в детские годы Джорджа. Свои воспоминания он воплотил в этой модели железной дороги. Она самая крупная в Великобритании.

[Саймон Джордж, создатель модели железной дороги]:

«Всё было именно таким, каким и получилось. Я строил её не просто большой, а по-настоящему детализированной. Это похоже на трёхмерное изображение реального места».

Модель воссоздаёт маршрут Колдер-Вэлли в северной Англии. Игрушечные рельсы протянулись на 50 метров.

Джордж вместе с друзьями всё детство наблюдал за поездами. Поэтому и здесь можно увидеть три мальчишеские фигурки.

Британец начал строить модель восемь лет назад. А изоляция во время пандемии позволила больше времени отдавать мечте.

[Саймон Джордж, создатель модели железной дороги]:

«Во время локдауна я трудился здесь по десять часов в день. Это дало возможность по-настоящему погрузиться в работу».

Строительство модели обошлось почти в 300 тысяч евро. Теперь мастер планирует выставлять её по всей стране. Для перевозки потребуется не менее трёх грузовиков.

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