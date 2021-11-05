Жизнь в городских трущобах изобразили бразильские художники
День фавел отпраздновали в Бразилии. Так здесь называют трущобные городские районы. Несколько художников, знакомых с жизнью..
Дата загрузки: 2021-11-05
Художница Андреса изобразила лицо девушки, похожей на неё.
[Андреса Гандра, художница]:
«В фавелах независимо от ситуации мы всегда счастливы, с нами музыка и танцы. Мы всегда смотрим на всё с хорошей стороны. Поэтому я изобразила это счастье».
Художников также вдохновили образы детей, спортсменов и музыкантов.
[Сеон, художник]:
«Первое, что приходит на ум, когда я слышу о фавелах, – это единство. В фавелах все помогают друг другу».
Выставка называется «Ваше искусство вас сближает». Её организовали Центральное объединение фавел и компания Microsoft.
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