Сотни украшенных ёлок в одном доме: как немец установил рекорд

[Томас Еромин, обладатель мирового рекорда]:

«Привет! Меня зовут Томас Еромин, мне 55 лет, и я установил мировой рекорд по самому большому количеству рождественских елей в одном месте».

Если вы боитесь замкнутых пространств, то в доме этого немца вам точно будет некомфортно. Томас настолько одержим рождественскими ёлками что они у него везде: на полу, на стенах и даже на потолке. И все сверкают разноцветными огнями.

Таким увлечением житель Нижней Саксонии страдает не в одиночку. Помогает супруга. Пока другие семьи перед Рождеством достают из пыльных чуланов по ящику с игрушками, в этом доме это настоящий склад с шарами, огнями, венками и другими украшениями.

В этот раз пара решила отметить десятилетие брака и нарядила 444 дерева. Получился мировой рекорд.

[Олаф Кухенбекер, сотрудник Немецкого института рекордов мира]:

«Немецкий Институт рекордов подтверждает новый мировой рекорд: 444 украшенных рождественских ёлки. Вот ваш сертификат. Молодцы!»

Условия для рекорда довольно строгие.

[Олаф Кухенбекер, сотрудник Немецкого института рекордов мира]:

«Ели должны выглядеть так же, как если бы они были у вас в гостиной: со свечами или гирляндами с шарами и так далее. То есть это должна быть типичная рождественская ёлка. Но размер не имеет значения».

Наряжать все ёлки начинают за несколько месяцев до Рождества. Причём найти два одинаковых дерева невозможно. Темы оформления самые разные: супергерои, фрукты, смайлы и многое другое. В целом семья использовала более 10 тысяч шаров и 300 светящихся гирлянд.

И хотя в доме теперь сложно разминуться даже двум людям, бросать необычное хобби пара не планирует.

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