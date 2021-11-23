Ажурные украшения, вдохновлённые природой, создаёт российский ювелир

Серебряное кружево, словно рождённое самой природой. Новосибирский ювелир Дмитрий Кузнецов создаёт тончайшие узоры из металлической проволоки. Техника называется филигрань. Изделия украшает драгоценными и полудрагоценными камнями.

Всё начинается с плавки серебра с добавлением меди. Так получается заготовка. Потом ювелир делает проволоку. Иногда ажурный узор напаивает на металлический фон.

В мастерской Дмитрия разные инструменты, но один для него – настоящий раритет.

[Дмитрий Кузнецов, ювелир]:

«Это одна из самых ценных вещей, которые у меня есть вообще. Это наковальня моего деда. Во время войны он был начальником литейного цеха на нашем авиационном заводе. На ней ковалось оружие победы».

Дмитрий работает и в других техниках. К примеру, в японской мокумэ-ганэ. Использует и восковое моделирование.

[Дмитрий Кузнецов, ювелир]:

«Я стараюсь сочетать разные техники изготовления украшений, которые дают возможность сочетать форму, фактуры, объёмы».

Колье-одуванчики «Весна-2020» – одна из самых крупных и дорогих работ мастера. Сделано из серебра, золота и жёлтых сапфиров. Идею мастер вынашивал два года, воплощал – два месяца.

[Дмитрий Кузнецов, ювелир]:

«Основная цель моей работы – это приносить людям радость. Я стараюсь этого и придерживаться, чтобы те люди, которые покупают мои украшения, у них было немножко больше светлого в жизни».

В основном мастер использует серебро, но по заказу создаёт филигрань из золота. Изделия стоят от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Чем быстрее сделано украшение, тем выгоднее. Но ювелир обычно не торопится – настоящие произведения искусства в спешке не рождаются.

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