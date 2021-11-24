Старая Венеция глазами мастеров
[Владимир Пастухов, куратор выставки
Дата загрузки: 2021-11-24
[Владимир Пастухов, куратор выставки]:
«Для европейских туристов, которые так мощно начали приезжать в Венецию, эти вещи были самым запоминающимся, самым желанным сувениром с набережной Венеции».
Речь о ведутах. Особом жанре, детально фиксировавшем виды каналов и площадей.
XVIII век. В Венеции туристический бум. Европейская знать вновь открывает для себя экзотические красоты города, скупая на память искусные пейзажи. В Приморскую галерею привезли четыре из них.
Вид на Большой Канал – работа кисти Мариеске. В нём дух города глазами венецианца, жившего в 1730-м. Полуденное солнце, торговцы вином выгружают бочки.[Владимир Пастухов, куратор выставки]:
«Именно это место – сердце Венеции, здесь она начиналась, здесь селились первые жители, которые бежали из материка, спасаясь от варваров. Здесь свет такой венецианский, с этой удивительной голубизной и чистотой тона, магией подсветки, он словно струится из холста».
Под закат Венецианской республики творил Франческо Гварди. Город – будто в предчувствии трагического финала. Но пока дамы и кавалеры праздно гуляют по площади Сан-Марко, торговцы продают карнавальные маски.
Художники ведуты не датировали. Возраст этой определили по дамской шляпке с перьями. Такие были в ходу у модниц в 1775-м.[Владимир Пастухов, куратор выставки]:
«И здесь есть такие вещи, как здание Старых Прокураций. И мы видим: перекинутая верёвка между окнами. Это решает атмосферу города. Величественность, холодную парадность наполняют жизнью».
Наполеон лишил город независимости в 1797-м. С тех пор Венеция – музей под открытым небом, загадочный образ которого упрочили ведуты.
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