Старая Венеция глазами мастеров

[Владимир Пастухов, куратор выставки]:

«Для европейских туристов, которые так мощно начали приезжать в Венецию, эти вещи были самым запоминающимся, самым желанным сувениром с набережной Венеции».

Речь о ведутах. Особом жанре, детально фиксировавшем виды каналов и площадей.

XVIII век. В Венеции туристический бум. Европейская знать вновь открывает для себя экзотические красоты города, скупая на память искусные пейзажи. В Приморскую галерею привезли четыре из них.

Вид на Большой Канал – работа кисти Мариеске. В нём дух города глазами венецианца, жившего в 1730-м. Полуденное солнце, торговцы вином выгружают бочки.

[Владимир Пастухов, куратор выставки]:«Именно это место – сердце Венеции, здесь она начиналась, здесь селились первые жители, которые бежали из материка, спасаясь от варваров. Здесь свет такой венецианский, с этой удивительной голубизной и чистотой тона, магией подсветки, он словно струится из холста».

Под закат Венецианской республики творил Франческо Гварди. Город – будто в предчувствии трагического финала. Но пока дамы и кавалеры праздно гуляют по площади Сан-Марко, торговцы продают карнавальные маски.

Художники ведуты не датировали. Возраст этой определили по дамской шляпке с перьями. Такие были в ходу у модниц в 1775-м.

[Владимир Пастухов, куратор выставки]:«И здесь есть такие вещи, как здание Старых Прокураций. И мы видим: перекинутая верёвка между окнами. Это решает атмосферу города. Величественность, холодную парадность наполняют жизнью».

Наполеон лишил город независимости в 1797-м. С тех пор Венеция – музей под открытым небом, загадочный образ которого упрочили ведуты.

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