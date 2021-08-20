Музей мороженого в Сингапуре: как подсластить выход из локдауна

Сладкий сюрприз получили жители Сингапура, который выходит из строгого карантина. В городе-государстве открылся Музей мороженого. Платишь..

Сладкий сюрприз получили жители Сингапура, который выходит из строгого карантина. В городе-государстве открылся Музей мороженого.

Платишь за входной билет около 30 долларов, и в полном распоряжении детей и взрослых – бесплатное мороженное и интерактивные экспонаты на площади в 5,5 тысяч квадратных метров.

[посетительница]:

«Такое счастье, наконец, сходить куда-то в Сингапуре. Особенно весело было в надувном замке, сожгли там калории, которые наели с мороженым».

Музей уже прозвали «передышкой от пандемии». Бронировать время посещения нужно заранее, на входе – показывать сертификат о вакцинации либо отрицательный тест на ковид. Но зато это настоящий оазис в 30 градусную жару.

[Пиракаш Ти, директор музея]:

«Здесь можно не только поесть мороженого, но и изучить наши экспонаты, которые развивают творческое мышление, помогают уйти от забот и городской суеты, что очень полезно для психологического здоровья». [посетитель]:

«Мы в восторге от мороженого и инсталляций, всё очень красиво. Особенно рады дети. Наша дочь впервые в музее». [посетитель]:

«Это отличный отдых от пандемии. Чудесное место. Очень счастливое, здесь забываешь обо всём, что происходит снаружи».

Музей мороженого – проект международный. Один временный уже есть в Нью-Йорке, а на днях ещё один планируют открыть в американском Остине.

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