Пожар близ Лазурного берега вошёл в пятёрку сильнейших за столетие

Один из самых разрушительных за сотни лет. Так говорят о лесном пожаре, который полыхает во Франции..

Один из самых разрушительных за сотни лет. Так говорят о лесном пожаре, который полыхает во Франции близ Лазурного берега.

Он начался в понедельник в 40 километрах от курорта Сен-Тропе. Два человека погибли, ещё 27 пострадали. Не менее 10 тысяч были эвакуированы из домов, отелей и палаточных городков для отдыхающих.

[Флоран Доссетти, капитан SDIS 83]:

«За три дня мобилизовали более 1200 пожарных. Выжжено 7100 гектаров в департаменте Вар. Таким образом, этот пожар стал пятым самым разрушительным для юга Франции за сотни лет».

Власти сообщают, что сейчас огонь ослаб, поскольку спадает жара и стихает ветер. Но под контроль пожар пока взять не удаётся. Тушат и с земли, и с воздуха.

Этим летом от пожаров сильно пострадало почти всё Средиземноморье. Горят Турция, Греция, Италия, Алжир и Испания. Так, прямо сейчас сильный пожар четвёртый день полыхает к северо-западу от Афин. Тушить его помогают пожарные из Польши.

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