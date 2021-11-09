Морские пейзажи на дне бассейна: как развлекают дайверов в Гонконге

Эти гонконгские дайверы снова в своей стихии. Впервые с начала пандемии они надевают акваланги и погружаются..

Эти гонконгские дайверы снова в своей стихии. Впервые с начала пандемии они надевают акваланги и погружаются в воду. Здесь можно поплавать среди черепах и сфотографировать других обитателей моря.

Правда, и рептилии, и рыба ненастоящие. Это экспонаты подводной выставки. В открытом бассейне представили фото популярных мест для дайвинга у берегов Тайваня.

[Лам Сай Лон, дайвер]:

«Мы проверяли друг у друга компенсаторы плавучести и убеждались, что всё безопасно. Вместе ныряли, чтобы сфотографировать друг друга. Давно я не был так счастлив».

В последнее время в Гонконге мало новых случаев заражения коронавирусом. Однако местные власти сохраняют строгие правила для международных поездок. Путешественников по прибытии ждёт трёхнедельный карантин. Так что, подводная выставка – неплохая альтернатива для дайверов.

[Кано Цзан, куратор выставки]:

«Мы решили поместить фотографии под воду и посмотреть, какой будет эффект. Получилось завораживающе. Солнечные лучи проникают в воду, мы видим водную рябь и тени. Всё это взаимодействует с фотографиями».

На выставке можно познакомиться с подводным миром возле разных островов Тайваня, а также увидеть изображения шести видов морских черепах.

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