«Большая двадцатка» поможет бедным странам в производстве вакцин

«Большая двадцатка» обещает обеспечить вакцинами все страны мира, включая бедные. Заявление прозвучало на двухдневном саммите в..

[Роберто Сперанца, министр здравоохранения Италии]:

«Наше послание, послание Римского пакта очень ясное: никого нельзя оставить позади в программе вакцинации. Более могущественные страны, страны «Большой двадцатки» должны помочь в кампании бедным государствам. Это нужно сделать немедленно».

«Большая двадцатка» обещает обеспечить вакцинами все страны мира, включая бедные. Заявление прозвучало на двухдневном саммите в Риме, где встретились министры здравоохранения G20. Они приняли Римский пакт, который призван открыть равный доступ к медицинской помощи для всех государств.

Участники саммита предложили создавать предприятия по производству вакцин в развивающихся странах.

[Роберто Сперанца, министр здравоохранения Италии]:

«Нужно сделать так, чтобы другие регионы мира тоже могли создавать препараты. То есть нужно вместе использовать методы и процессы, и тогда другие части мира смогут стать более автономными».

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал президента США Байдена и других лидеров «Большой семёрки» срочно отправить в Африку вакцины со складов в Америке и Европе.

По его словам, к Рождеству на Западе накопится миллиард лишних доз. И это если представить, что привиты будут все европейцы и американцы старше 12 лет.

«Большая двадцатка» – это международный форум крупнейших экономик мира. На её страны-члены приходится более 80% мирового ВВП и 60% населения планеты.

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