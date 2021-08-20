До 80 возросло число жертв атаки джихадистов в Буркина-Фасо

Число погибших в результате нападения на мирных жителей и военных на севере Буркина-Фасо возросло до 80...

Число погибших в результате нападения на мирных жителей и военных на севере Буркина-Фасо возросло до 80. Инцидент произошёл в среду недалеко от города Арбинда. Исламистские боевики совершили налёт на военный конвой, который сопровождал группу гражданских.

Погибло 59 мирных жителей, шестеро правительственных ополченцев и 15 военных полицейских. Первоначальное число погибших составляло 47 человек.

При этом, как говорят военные, со стороны боевиков жертв также около 80.

Губернатор региона, где произошло нападение, посетил выживших в больнице.

[Сальфо Каборе, губернатор района Дори]:

«Очень серьёзная атака была нацелена ​​на конвой, который сопровождал гражданских лиц – женщин, мужчин и детей. Они просто хотели вернуться в Бинде. Я ещё раз выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым».

Буркина-Фасо – страна в Западной Африке. Она страдает от регулярных нападений джихадистов. Особенно на севере и востоке, где граничит с Мали и Нигером.

С начала месяца в стране от рук исламистов погибло более 90 человек. А в целом с 2015 года жертвами джихадистов стало полторы тысячи буркинийцев. Ещё более миллиона 300 тысяч были вынуждены бежать из своих домов, спасаясь от насилия.

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