В Бразилии открыли новый вид динозавров, живший 70 млн лет назад

Новый вид динозавров открыли бразильские палеонтологи. Такие плотоядные ящеры из подотряда тероподы бродили по Земле 70..

Новый вид динозавров открыли бразильские палеонтологи. Такие плотоядные ящеры из подотряда тероподы бродили по Земле 70 миллионов лет назад. Новый вид назвали курупи итаата.

Первый фрагмент окаменелого скелета обнаружили в 2002 году рядом с городом Монти-Алту в штате Сан-Паулу. В этом регионе часто находят кости динозавров.

Учёные идентифицировали пока только часть окаменелостей. Это тазовые кости и три позвонка. Их использовали для генетического анализа.

[Фабиану Видой, палеонтолог]:

«Это двуногий динозавр с короткими передними лампами. Его длина – примерно пять метров. В тот период он находился на вершине пищевой цепи. Это хищник».

Специалисты смоделировали фигуру курупи итаата и сделали экспонат. Его и окаменелые останки выставят в Палеонтологическом музее Монти-Альту.

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