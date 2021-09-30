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В Бразилии открыли новый вид динозавров, живший 70 млн лет назад

В Бразилии открыли новый вид динозавров, живший 70 млн лет назад

Новый вид динозавров открыли бразильские палеонтологи. Такие плотоядные ящеры из подотряда тероподы бродили по Земле 70..

Дата загрузки: 2021-09-30

Новый вид динозавров открыли бразильские палеонтологи. Такие плотоядные ящеры из подотряда тероподы бродили по Земле 70 миллионов лет назад. Новый вид назвали курупи итаата.

Первый фрагмент окаменелого скелета обнаружили в 2002 году рядом с городом Монти-Алту в штате Сан-Паулу. В этом регионе часто находят кости динозавров.

Учёные идентифицировали пока только часть окаменелостей. Это тазовые кости и три позвонка. Их использовали для генетического анализа.

[Фабиану Видой, палеонтолог]:
«Это двуногий динозавр с короткими передними лампами. Его длина – примерно пять метров. В тот период он находился на вершине пищевой цепи. Это хищник».

Специалисты смоделировали фигуру курупи итаата и сделали экспонат. Его и окаменелые останки выставят в Палеонтологическом музее Монти-Альту.
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