Трагедия на озере в Африке: погибших может быть 50

Десятки человек погибли при кораблекрушении в Африке. Трагедия произошла в Демократической Республике Конго на озере Киву...

Десятки человек погибли при кораблекрушении в Африке. Трагедия произошла в Демократической Республике Конго на озере Киву.

[Хери Ньяруканьи, родственник троих погибших]:

«Как только каноэ отплыло от берега метров на 25, то разломилось пополам, и много людей утонуло. Мы ищем тела погибших».

15 тел удалось найти, ещё 34 человека остаются пропавшими без вести.

[Сафари Кагуньо, отец погибшей]:

«Я очень расстроен, потому что до сих пор не нашёл останки дочери. Продолжу завтра. Может быть, господь поможет найти её, чтобы я смог в последний раз до неё дотронуться и хотя бы похоронить».

Это провинция Южное Киву. В районе этого озера мало дорог, людей перевозят лодками. Такие суда часто самодельные, их также сильно перегружают.

Затонувшая лодка была старой деревянной пирогой. На ней людей возили на рынок. Она была способна выдерживать 50 человек, но на борту было 157.

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