Профессор медицины в 89 лет осуществил мечту

Манфред Штайнер осуществил мечту в 89 лет. Он по специальности врач, но всегда мечтал о другой профессии.

Манфред Штайнер родился в Вене. После окончания Второй мировой войны мама посоветовала ему изучать медицину. В 1955 году он получил диплом врача в Венском университете. Затем переехал США. Стал профессором в области медицины и работал в университете. Но всегда мечтал стать физиком.

«Это было что-то вроде желания, которое я не реализовывал, но оно всегда сидело у меня в голове», – сказал Манфред. «Я всегда думал, что, когда закончу заниматься медициной, то не хотел бы провести жизнь, сидя дома или играя в гольф. Я хотел оставаться активным», – рассказал он.

Научным консультантом докторской диссертации Манфреда был Брэд Марстон, профессор физики Университете Брауна в Провиденсе. Он сказал: «В любой исследовательской работе вы столкнётесь с препятствиями. Если вы позволите препятствиям обескуражить вас, то ничего не добьётесь. Главная черта характера Манфреда – это настойчивость».

«Это моя третья докторская степень, и ею я очень дорожу. Я всё же сделал это, да ещё в таком возрасте», – сказал Манфред.

Совет от Манфреда для всех, у кого есть мечта: «Стремитесь к ней, потому что позже в жизни можете пожалеть, что не следовали мечте».