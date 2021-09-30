Ещё 23 вида диких животных объявили вымершими эксперты в США

Это единственное место в мире, где ещё можно увидеть королевского белоклювого дятла. Его тушка хранится в..

Это единственное место в мире, где ещё можно увидеть королевского белоклювого дятла. Его тушка хранится в специальном архиве в США. Недавно эту птицу, а также ещё 22 вида пернатых, рыб и других животных объявили вымершими.

Это редкий шаг для Службы рыбных ресурсов и дикой природы США. Но её сотрудники говорят, что потеряли любую надежду найти представителей этих видов в дикой природе. Некоторых не встречали более века.

[Мишель Богардус, сотрудница Службы]:

«К сожалению, многие из этих видов, особенно на островах Тихого океана, уже были редкими или очень необычными в то время, когда они были обнаружены и внесены в список исчезающих видов».

Королевский белоклювый дятел – один из самых ярких представителей вымерших видов. Его клюв имел характерный цвет слоновой кости. Последние десятилетия его безрезультатно пытались обнаружить в болотах штатов Арканзас, Луизиана и Флорида.

Причины исчезновения видов разные. Это и загрязнение рек, и вырубка лесов, и браконьерство, и изменение климата.

В целом в список вымерших животных в мире включено 907 видов. Однако реальное число, как считают, намного больше, поскольку не все случаи успевают документировать.

При этом почти за полстолетия 11 видов из этого списка исключили, поскольку снова нашли в дикой природе.

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