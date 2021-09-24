Впервые за 60 лет тунец возвращается в британские воды

Этим рыбакам повезло как никогда. Они поймали атлантического тунца. Этой рыбы в британских водах не встречали..

[Джон Мейер, рыбак]:

«Я впервые поймал голубого тунца. Так приятно сделать это в британских водах. Я никогда не рассчитывал на такое».

Этим рыбакам повезло как никогда. Они поймали атлантического тунца. Этой рыбы в британских водах не встречали последние 60 лет. Однако недавно она вновь объявилась рядом с Корнуоллом на юго-западе Англии.

Возвращение тунца – хорошая новость, но учёные в недоумении. Сейчас они выясняют, что привлекло рыбу обратно.

[Софи Филлипс, сотрудница организации CEFAS]:

«Одной из причин может быть климат. Из-за потепления воды могло появиться больше рыбы, которой питаются тунцы. Причиной может быть и что-то другое, о чём мы пока не знаем».

В Великобритании вылов тунца запрещён. Но сейчас Международная комиссия по сохранению атлантического тунца разрешила отлавливать этот вид рыбы для исследования.

Власти наняли 40 рыбаков, которых обучили ловить и помечать тунцов. Всю рыбу выпускают обратно.

Исследование продлится до ноября. После этого будет решаться вопрос о выдаче рыбакам лицензии на вылов тунца. Его мясо считается деликатесом и стоит дорого. Так что развитие промысла поможет укрепить экономику региона.

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