Впервые за 60 лет тунец возвращается в британские воды
Этим рыбакам повезло как никогда. Они поймали атлантического тунца. Этой рыбы в британских водах не встречали..
Дата загрузки: 2021-09-24
[Джон Мейер, рыбак]:
«Я впервые поймал голубого тунца. Так приятно сделать это в британских водах. Я никогда не рассчитывал на такое».
Возвращение тунца – хорошая новость, но учёные в недоумении. Сейчас они выясняют, что привлекло рыбу обратно.
[Софи Филлипс, сотрудница организации CEFAS]:
«Одной из причин может быть климат. Из-за потепления воды могло появиться больше рыбы, которой питаются тунцы. Причиной может быть и что-то другое, о чём мы пока не знаем».
В Великобритании вылов тунца запрещён. Но сейчас Международная комиссия по сохранению атлантического тунца разрешила отлавливать этот вид рыбы для исследования.
Власти наняли 40 рыбаков, которых обучили ловить и помечать тунцов. Всю рыбу выпускают обратно.
Исследование продлится до ноября. После этого будет решаться вопрос о выдаче рыбакам лицензии на вылов тунца. Его мясо считается деликатесом и стоит дорого. Так что развитие промысла поможет укрепить экономику региона.
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