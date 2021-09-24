Телеканал NTD

Впервые за 60 лет тунец возвращается в британские воды

Впервые за 60 лет тунец возвращается в британские воды

Этим рыбакам повезло как никогда. Они поймали атлантического тунца. Этой рыбы в британских водах не встречали..

Дата загрузки: 2021-09-24

Этим рыбакам повезло как никогда. Они поймали атлантического тунца. Этой рыбы в британских водах не встречали последние 60 лет. Однако недавно она вновь объявилась рядом с Корнуоллом на юго-западе Англии.

[Джон Мейер, рыбак]:
«Я впервые поймал голубого тунца. Так приятно сделать это в британских водах. Я никогда не рассчитывал на такое».

Возвращение тунца – хорошая новость, но учёные в недоумении. Сейчас они выясняют, что привлекло рыбу обратно.

[Софи Филлипс, сотрудница организации CEFAS]:
«Одной из причин может быть климат. Из-за потепления воды могло появиться больше рыбы, которой питаются тунцы. Причиной может быть и что-то другое, о чём мы пока не знаем».

В Великобритании вылов тунца запрещён. Но сейчас Международная комиссия по сохранению атлантического тунца разрешила отлавливать этот вид рыбы для исследования.

Власти наняли 40 рыбаков, которых обучили ловить и помечать тунцов. Всю рыбу выпускают обратно.

Исследование продлится до ноября. После этого будет решаться вопрос о выдаче рыбакам лицензии на вылов тунца. Его мясо считается деликатесом и стоит дорого. Так что развитие промысла поможет укрепить экономику региона.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...